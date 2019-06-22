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Adana'da serinlemek için göle giren genç kayboldu

Adana'da serinlemek için göle giren genç kayboldu
Adana'da serinlemek için göle giren genç kayboldu

Kuzenleriyle beraber DSİ Baraj Gölü’nde serinlemek isteyen genç, suda kayboldu.

Adana DSİ Baraj Gölü'nde serinlemek isteyen 5 kuzenden 3'ü göle girdi. Yüzme bilmeyen 2 kişinin diğerlerine seyrettiği eğlence kabusa döndü. Gölde eğlenirken yorgun düşen Mert Kurt (18) karaya çıkamadı. Kurt'un gölden çıkamaması üzerine kuzenleri polise haber verdi. Olay yerine gelen su altı polisleri Kurt'un bedenine ulaşmak için çalışma başlattı. Dalgıçların 2 saat boyunca gerçekleştirdiği arama sonucunda Kurt'un bedenine ulaşılamadı.
Havanın kararmasından dolayı çalışmalarına son veren su altı polisleri, yarın havanın aydınlanmasıyla birlikte çalışmalarına devam edecek.  

Serhat Dumandağ

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