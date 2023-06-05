Adana'da seyir halindeki otobüste yangın çıktı

Olay, Adana-Pozantı Ankara Otoyolu'nda meydana geldi. Mersin'den Sivas'a seyir halinde ilerleyen M.A. idaresindeki yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, otobüsü yol kenarında durdurarak yolcuları tahliye etti. Bu sırada haber verilen itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, otobüste bulunan 16 yolcu başka otobüse nakledildi.

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