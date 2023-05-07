Adana'da şiddetli yağış hayatı felç etti, araçlar mahsur kaldı, kısa süreli panik yaşandı

Kozan ilçesinde öğleden sonra başlayan ve bir saat etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ağlıboğaz ve Türkeli Mahalleleri taşkın nedeni ile sele teslim olurken kent merkezinde caddeler sular altında kaldı. Caddelerde mahsur kalan araçlar oldu, bir mahallede de bazı küçükbaş hayvanlar telef oldu. İlçedeki Ünüvar Apartmanı'nın bahçesinde yaklaşık 2 metre yükseklikte su birikintisi oluştu, 6 araç suya gömüldü. Apartmanda kalanlardan polis memuru Ahmet Şamlıoğlu'da evlerinde mahsur kalan çocuklar için harekete geçti. 5 çocukla aynı binada bulunan polis memurunun desteği ve itfaiye ekiplerinin aracılığıyla kurtarılıp ailelerine teslim edildi.

Öte yandan yatalak olan Ayşe Dağlı'nın eşi Hakkı Dağlı'yı itfaiye ekipleri evine ulaştırdı.

61 yaşındaki Hakkı Dağlı, eşinin evde yatalak olduğunu ve temel ihtiyaçları için yanına gitmesi gerektiğini belirterek ekiplere teşekkür etti. Polis memuru komşularına teşekkür eden çocuklardan Çınar Serin, böyle bir yağış sonrası mahsur kalmayı düşünmediklerini kısa süreli panik yaşadıklarını kaydetti. Baba Ömer Serin ise polis ve itfaiye ekiplerine teşekkür ederek böyle bir afette can kaybı yaşamadıkları için şükrettiklerini dile getirdi.

Beril Solmuşgül



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