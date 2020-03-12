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Adana'da silah kaçakçılığına 6 gözaltı

Adana'da silah kaçakçılığına 6 gözaltı
Adana'da silah kaçakçılığına 6 gözaltı

Adana'da düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı mahallelerde silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Zanlıların kurusıkıdan çevirdikleri tabancaları sattıklarını tespit eden polis, yapılan takip sonrası 11 Mart sabahı 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 1 ruhsatsız av tüfeği, namlu açmada kullanılan 2 spiral matkap ve uçları, 1 mengene, 8 icra yay ve mili, 3 namlu açma kılavuzu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Fatih Keçe

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