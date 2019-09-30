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Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı
Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkeli Mahallesi Hastane Kavşağı'nda akşam saatlerinde meydana gelen olayda Osman M. (29) ile iddiaya göre ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen şahıs yanında bulundurduğu tabanca ile Osman M.'yi bacağından silahla yaraladı.

Bacağından yaralanan Osman M. olay yerinde bulunanlar tarafından 01 RE 555 plakalı otomobille getirildiği Kozan Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alınırken, şahsın getirildiği araç polis ekipleri tarafından incelenmeye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Emre Bozdemir
 

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