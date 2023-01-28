Adana'da sokak köpekleri dehşet saçtı

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 10'dan fazla sokak köpeği, gece vakti bir kediyi kovalamaya başladı. Kedi kaçıp, köpeklerden kurtulmak istedi. Ancak bir aracın altında sıkışan kedi kurtulamadı. Bir köpek tarafından yakalanan kedi, daha sonra köpeklerin ortasında kaldı. Köpekler sırasıyla kediyi ağzına alıp parçaladı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Fatih Keçe - Mehmet Sancakzade

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.