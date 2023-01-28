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Adana'da sokak köpekleri dehşet saçtı

Adana'da sokak köpekleri dehşet saçtı
Adana'da sokak köpekleri dehşet saçtı

Adana’da 10’dan fazla sokak köpeği kovalayıp yakaladıkları kediyi parçalarken, bu anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Adana'da sokak köpekleri dehşet saçtı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 10'dan fazla sokak köpeği, gece vakti bir kediyi kovalamaya başladı. Kedi kaçıp, köpeklerden kurtulmak istedi. Ancak bir aracın altında sıkışan kedi kurtulamadı. Bir köpek tarafından yakalanan kedi, daha sonra köpeklerin ortasında kaldı. Köpekler sırasıyla kediyi ağzına alıp parçaladı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Fatih Keçe - Mehmet Sancakzade

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