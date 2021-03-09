Adana'da sokak ortasında cinayet

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Numan Yücel (41) sokakta giderken yanına yaklaşan iki kişiden biri tabancayla ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucunda Yücel, başından ve vücudunun değişik yerlerinden yaralandı. Zanlılar ise olay yerinden yaya olarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber verdiği sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralıyı özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak Yücel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

