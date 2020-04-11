Adana'da sokaklar ve yollar boşaldı, kent hayalet şehre döndü

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında dün Türkiye'deki 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 12 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağın başladığı gecenin sabahında Adana'da sokak ve caddelerdeki sessizlik dikkat çekti. Genelgede kapsam dışı bırakılan işletmelerin çalışanlarıyla sağlık çalışanlarının sadece dışarı çıktıkları diğer vatandaşların yasağa uyduğu görüldü.

Öte yandan 7 gün 24 saat boyunca yoğunluğun hiç azalmadığı Duygu Kafe Meydanı, Baraj Yolu Caddesi, Atatürk Caddesi, tarihi Taşköprü, Büyüksaat, Yağ Camii ve Abidinpaşa Caddesi tenha görünümüyle dikkat çekti.

Drone ile de görüntülenen Adana'nın caddelerinde bulunan araç sayısı yok denecek kadar aza düşerken sokakların tenha görüntüsüyle kent adeta hayalet şehre döndü.

Kuşlarına yem almak için veterinere gelen Cevdet Coşkun isimli vatandaş, “Mecburen geldim. Kuşlarım aç kalır telef olurlar yoksa. Ben de onlara yem götürüp evime gideceğim. Yasağa uyacağım” diye konuştu.

Ayrıca Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde de polis ekipleri araçları tek tek durdurup sürücülerini inceledi.

Elif Ayşenur Bay - Umutcan İşledici