Adana'da sopalı dehşet kamerada

Olay, merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, elektrikli bisiklet sürücüsü ile taksici arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya taksicinin arkadaşları da dahil oldu. Taksiciler, arkadaşlarının kavga ettiği genç adamı sert cisimlerle vurarak ve tekmeler savurarak öldüresiye dövdü.

Serkan Çetinkaya



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