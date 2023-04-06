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Adana'da sosyal medyadan küfür kavgası: 2 ağır yaralı

Adana'da sosyal medyadan küfür kavgası: 2 ağır yaralı
Adana'da sosyal medyadan küfür kavgası: 2 ağır yaralı

Adana’da iki ailenin çocuklarının sosyal medya üzerinden birbirlerine küfür etmesi sonucu çıkan kavgada bir kişinin tabancayla rastgele ateş açması sonucu iki kişi ağır yaralandı.

Adana’da sosyal medyadan küfür kavgası: 2 ağır yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, saat 00.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba iki ailenin çocukları sosyal medya üzerinden birbirlerine küfrettiği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.A. (16), yanında getirdiği tabanca ile rastgele ateş açıp kaçtı. İ.A.'nın ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar Emre S.'nin boğazına, İ.B.'nin (12) ise başına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan şüpheli İ.A. ise kısa sürede, olayı gerçekleştirdiği tabanca ile yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

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