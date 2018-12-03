Adana'da su faturalarında yüzde 10 indirim

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (ASKİ) yapılan açıklamaya göre, Kasım ayında yapılan ASKİ Genel Kurulu'nda alınan suya yüzde 10 indirim yapılması kararı uygulanmaya başlandı. 1 Aralık 2018 tarihi itibariyle kesilen su faturalarında 'su tüketim bedeli' ve 'atık su bedeli' üzerinden yüzde 10 indirim yapılacak.

17 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen ASKİ Genel Kurulu'nda ise suyu daha önce yüzde 50 indirimli kullanan şehit yakınları ve gaziler için suyu ücretsiz kullanmaları kararı alınmıştı. Aynı zamanda engelli abonelere de su ücretlerinde birim fiyat üzerinden yüzde 50 indirim uygulanıyor.