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Adana'da sulama kanallarında tehlikeli serinlik

Adana'da sulama kanallarında tehlikeli serinlik
Adana'da sulama kanallarında tehlikeli serinlik

Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Adana’da çocukların ve gençlerin tehlikeli serinleme yöntemleri, yürekleri ağızlara getirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre hava sıcaklığı 41 olarak ölçülen Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başlayan sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. 

Serinlemek için merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde bulunan DSİ'ye ait sulama kanalına giren gençler ve çocuklar, yürekleri ağızlara getirdi. Daha önce pek çok boğulma vakasının yaşandığı sulama kanallarında yüzen çocuklar, tehlikelere aldırmadan yüzmeye devam etti. 

Sulama kanallarında boğulma tehlikesinin olmasına rağmen yapacakları bir şey olmadıklarını belirten vatandaşlar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan ücretsiz havuz istedi. 

Murat Kuşluk isimli vatandaş, “Bu çocuklar havuz ücreti ödeyemedikleri için sulama kanallarında yüzüyorlar. Biz ücretsiz havuz istiyoruz. Çünkü Allah korusun her sene boğulma vakaları oluyor. Çocuklarımız ölüyor” dedi.  

Rüşan Anıl Atar - Serhat Dumandağ
 

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