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Adana'da şüpheli kargo alarmı

Adana'da şüpheli kargo alarmı
Adana'da şüpheli kargo alarmı

Adana’da bir adrese gönderilen kargoda, üzerinde bomba yapımında kullanılan potasyum nitrat yazılı 1 kilograma yakın toz ele geçirildi. Ev sahibi, kargonun yanlış geldiğini söylerken polis, paketi incelemeye aldı.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi üzerinde evi bulunan R.K. isimli kadına sabah saatlerinde kargo geldi. Kargoyu açan kadın, üzerinde bomba yapımında kullanılan potasyum nitrat yazan bir paket gördü. Kadın, durumu önce abisine sonra da polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken eve Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'nden ekipler sevk edildi.
Polis ekipleri yaptıkları ilk incelemede 1 kilograma yakın tozun yanıcı ve patlayıcı madde olmadığını tespit etti. Ev sahiplerinin ifadesi alınırken gelen pakette inceleme yapılmak üzere kriminale gönderildi.

Umutcan İşledici
 

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