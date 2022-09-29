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Adana'da sürücüyü 'aşk vaadiyle' kandırıp gasbeden 3 zanlı tutuklandı

Adana'da sürücüyü 'aşk vaadiyle' kandırıp gasbeden 3 zanlı tutuklandı
Adana'da sürücüyü 'aşk vaadiyle' kandırıp gasbeden 3 zanlı tutuklandı

Adana’da yoldan geçen otomobile binip sürücüyü “aşk vaadiyle” kandırdıktan sonra iki erkek arkadaşını çağırıp şahsı gasbettiği öne sürülen kadın ile ona yardım eden 2 kişi tutuklandı.

Adana’da sürücüyü 'aşk vaadiyle' kandırıp gasbeden 3 zanlı tutuklandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, 23 Eylül günü saat 03.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Alihoca Mahallesi'ndeki boş bir arazide meydana geldi. Gece iş yerinden çıkıp otomobille evine giden Mehmet Resul D. (51), yol kenarında kendisine el kaldıran Gürcü G.'nün (22) yanında durdu. Gürcü G., eve gitmek istediğini söyleyip Mehmet Resul D.'den kendisini bırakmasını istedi. Mehmet Resul D., bırakabileceğini söyleyerek kadını aracına aldı. Bir süre yolda ilerledikten sonra Gürcü G., “Bir şeyler içelim” teklifinde bulundu. Bunun üzerine Mehmet Resul D. ile kadın, içki alıp boş bir arazide durdu. Bir süre sonra otomobile binen 2 kişi, Mehmet Resul D.'yi darp ederek anahtarını aldı. Otomobille yola çıkan şüpheliler, Mehmet Resul D.'yi cep telefonu ve cüzdanını aldıktan sonra yol kenarına bırakıp kayıplara karıştı. Mehmet Resul D.'nin ihbarı üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

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