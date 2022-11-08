Adana'da tefecilere şafak operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaptığı belirlenen şebekeye yönelik çalışma başlattı. Çalışmada 35 kişiyi mağdur edip, 14 milyon TL'lik vurgun yapan bir tefecilik şebekesi deşifre edildi.

Tefeci şebekesine mensup olduğu belirlenen 18 kişinin gözaltına alınması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.

Süleyman Cenk İdaye



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