Adana'da termometreler 30 dereceyi gösterdi

Şubat ayının ilk günlerinde hava sıcaklığının Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 22-23 derece seviyesinde seyrettiği Adana'da vatandaşlar bugün güneşin keyfini çıkardı. Toros Dağları'nın zirvesine yağan kar ise kartpostallık görüntüler ortaya çıkmasına neden oldu.

Termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği kentte hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar adeta Atatürk Parkı'na akın etti.

En çok çocuklar sevindi

Sıcak havanın etkili olduğu kentte aileleriyle birlikte parka gelen çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Kış ortasında güneşli havadan yararlanmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yasin Kurt, “Adana havası hep yanıltıyor. Akşamları biraz soğuk oluyor ama genelde yazdan kalma sıcaklıklarla günümüzü geçiriyoruz. Adana bu sıcaklıklarla diğer illere göre şanslı. Hafta sonu kısıtlama öncesi vatandaşlar stres atıyor” diye konuştu.



Torununu parka getiren Esin Onuk ise “Hava çok güzel. Torunumun Pazartesi kreşi açılıyor. Onun için tatilin son günü. Havalar çok sıcak. Kışımızı yaşayamadık. Adana zaten kış memleketi değil ama böyle de hiç olmuyor” ifadelerini kullandı.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay

