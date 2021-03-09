Adana'da torbacı operasyonu: 15 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Dosya kapsamında daha önceden, 10 kilo 96 gram esrar maddesi, 3 kilo 795 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 bin 997 adet extacy hap, 777 gram metamfetamin maddesi, 0,43 gram eroin maddesi, 283 adet sentetik ecza hap elde geçirilmiş ara yakalamalarda 10 şüpheli tutuklandı.

Yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu bugün şafak vakti yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen toplamda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.