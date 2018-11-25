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Adana'da trafik kazası: 8 yaralı

Adana'da trafik kazası: 8 yaralı
Adana'da trafik kazası: 8 yaralı

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sinan Curabaz yönetimindeki 01 EKH 62 plakalı araç, Kozan Adana yolu Ayvalı köyü mevkinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kaza sonucu aynı aileden Raziye, Murat, Sinan, Merve, Esila, Safa, Elif, Poyraz Curabaz yaralandı. 112 sağlık ekiplerince İmamoğlu Devlet Hastanesine getirilen yaralılardan durumu ağır olan Sinan Elif ve Poyraz Curabaz Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emre Bozdemir
 

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