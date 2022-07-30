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Adana'da trafoya hırsızlık için girip sıkışan şüpheliden ilginç savunma

Adana'da trafoya hırsızlık için girip sıkışan şüpheliden ilginç savunma
Adana'da trafoya hırsızlık için girip sıkışan şüpheliden ilginç savunma

Adana’da trafodan kablo çalmak için içeri girdiği öne sürülen kişi içeride yere düştükten sonra demirlerin arasına sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi kişiyi yakaladı. Trafoya giren şüpheli, uyumak için girdiğini söyledi.

Adana’da trafoya hırsızlık için girip sıkışan şüpheliden ilginç savunma - Tıkla İzle

Olay, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar trafonun içerisine birbirinin girdiğini görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, daha öncede hırsızlıktan birçok suç kaydı olan M.T'yi trafo içerisinde sıkışmış halde buldu. Ancak elektrik akımı olduğu için M.T'ye müdahale etmek için, akımın kesilmesini beklendi.

Bu sırada polis bölgeye sağlık ekiplerini çağırdı. TEDAŞ görevlileri elektrik akımını kestikten sonra polis şüpheli M.T'yi trafo içerisinden çıkardı.

M.T'in trafoya kablo çalmak için girdiği öne sürüldü. Yakalanan M.T. polislere verdiği ifadede uyumak için girdiğini belirtti.

Hafif yaralanan M.T hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine götürülecek.

Süleyman Cenk İdaye
 

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