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Adana'da uyuşturucu operasyonu!

Adana'da uyuşturucu operasyonu!
Adana'da uyuşturucu operasyonu!

Adana polisi sokakta uyuşturucu sattığını öne sürdüğü zanlıları yakalamak için gündüz vakti yaptığı operasyonda 16 zanlıyı gözaltına alırken, bir evin bahçesinde Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Adana’da uyuşturucu operasyonu! - Tıkla İzle

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde üretimi ve sokak satıcılığı yapan 21 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler, dün öğle saatlerinde belirlenen 20 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler, operasyon düzenledikleri adreslerde 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 16 kök Hint keneviri, 29,36 gram esrar, 1 uyuşturucu hap, ruhsatsız 3 tabanca ve 19 mermi ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde şüpheli A.O.'nun (28) Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki müstakil evine de baskın yapıldı. Evin bahçe kısmında yapılan aramada; A.O.'nun Hint keneviri yetiştirdiği belirlendi. Bahçedeki Hint kenevirleri sökülerek, el konuldu.

Gözaltına alınan 16 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak için emniyete götürüldü. Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 firariyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Fatih Keçe - Umutcan İşledici

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