İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Adana polisinin 3 ayrı adrese yaptığı uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramada bin 346 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 800 gram esrar, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra emniyete götürüldü. Polislerin uyuşturucuları ele geçirdiği yerler ise dikkat çekti. Bir evde güvercinlerin beslendiği alanda poşetlerde uyuşturucu madde bulundu.
Başka bir operasyonda ise kamyonetin kasa bölümüne gizlenen sentetik uyuşturucu, narkotik detektör köpeği yardımıyla bulundu.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.