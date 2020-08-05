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Adana'da uzun namlulu silah ele geçirildi

Adana'da uzun namlulu silah ele geçirildi
Adana'da uzun namlulu silah ele geçirildi

Adana’da araçlarında uzun namlulu silah ele geçirilen iki zanlıdan biri tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndan Adana istikametine gelen bir araçta Kaleşnikof marka silah olduğu bilgisine ulaştı. Polis hemen harekete geçip aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 Kaleşnikof marka uzun namlulu silah ele geçirildi. Zanlılar M.C. ve M.D. gözaltına alındı. Silah ticareti yaptıkları öne sürülen zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan M.D. tutuklandı.

Fatih Keçe
 

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