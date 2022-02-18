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Adana'da yasadışı bahis operasyonu

Adana'da yasadışı bahis operasyonu
Adana'da yasadışı bahis operasyonu

Adana'da yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 50 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana’da yasadışı bahis operasyonu - Tıkla İzle

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları sanal devriye sonrası internet üzerinden yasadışı bahis oynatılarak haksız kazanç sağlanıp devletin de zarara uğratıldığını belirledi. Bu tespitten sonra polis 50 kişilik şebekeyi savcılıktan alınan izinle 3 ay teknik ve fiziki olarak takip etti. Polis takip sonucunda bugün şafak vakti 50 zanlıyı yakalamak için operasyon yaptı.

Adana merkezli birçok ilde yapılan baskınlarda çok sayıda zanlı gözaltına alınırken bir miktar para ele geçirildi. Zanlıların evlerindeki bilgisayar ve cep telefonlarına da el konuldu. Zanlıların yurt dışındaki bahis sitelerinin üzerinden daha yüksek oranla bahis oynattığı öne sürüldü.

Gözaltına alınan zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Fatih Keçe - Süleyman Cenk İdaye
 

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