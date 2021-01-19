İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da yaşlı bakım ve engelli merkezlerinde aşılama başladı

Adana'da yaşlı bakım ve engelli merkezlerinde aşılama başladı
Adana'da yaşlı bakım ve engelli merkezlerinde aşılama başladı

Adana’da yaşlı bakım ve engelli merkezlerinde kalan vatandaşlar ile personellere ‘CoronaVac’ aşısının ilk dozu uygulanmaya başlandı. Toplamda 399 yaşlı, 465 engelli ve 402 personele aşı yapılacak.

Covid-19 ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının aşılama çalışmalarının ardından ikinci aşama olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yaşlı bakım ve engelli kuruluşlarında kalan vatandaşlar ile personellere ‘CoronaVac' aşısının ilk dozu uygulanmaya başlandı.

Bu kapsamda Adana'da merkez ve ilçelerde bulunan yaşlı bakım ve engelli merkezlerinde kalan vatandaşların aşıları yapılıyor.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler merkezlere gelerek, burada kalan vatandaşlar ile çalışanlara aşı uyguladı.
Huzurevi ve özel bakım merkezlerinde toplamda 399 yaşlı, 465 engelli ve 402 personele aşı yapılacak.


Umutcan İşledici
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.