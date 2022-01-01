Adana'da “Yılbaşı Huzur ve Güven” uygulamasında 51 suçlu yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü sabah başlayan gece 01.30'a kadar süren “Yılbaşı Huzur ve Güven” uygulaması yaptı. 2 bin 52 polisin katılımıyla düzenlenen uygulamada eğitimli 4 dedektör köpekte yer aldı.

Uygulamada, 15 bin 105 kişinin GT sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan 51 kişi yakalandı. Trafik uygulamasında 4 bin 852 araç kontrol edilirken 52 araca 77 bin 505 TL para cezası uyguladı. 5 araçta trafikten men edildi. Yapılan kontrollerde 5 adet çalıntı motosiklet yakalandı.

Umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde, 102 işyeri kontrol edildi. Usulsüzlük tespit edilen 9 işyerine ve kumar oynandığı belirlenen 9 işyerine adli işlem yapıldı. Kumar oynayan 19 kişiye de adli işlem yapıldı. İşyerlerine ise toplamda 20 bin 40 TL idari para cezası uygulandı. Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapman 9 kişiye bin 836 TL idari para cezası uygulandı.

Uygulamada üzerleri aranan kişilerden, 5 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara 5 adet şarjör ile 22 adet mermi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ile 18 adet dolu kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca, 7.88 gram esrar maddesi, 7.5 gram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ve 103 adet ecstasy hap ele geçirildi.



Süleyman Cenk İdaye

