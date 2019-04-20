Adana'da yolcu otobüsü alev alev yandı

Olay, Adana-Ankara-Pozantı otoyolunda, Gülek Tüneli civarında meydana geldi. Sabaha karşı saat 05.30 sularında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı şehirlerarası sefer yapan yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yolcular, aşağı inerek canlarını kurtardı. Yolcu otobüsü ise yangının büyümesiyle adeta alev topuna döndü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik polislerinin önlem aldığı otoyolda, itfaiye ekipleri alev alev yanan otobüsü söndürdü. Yolcu otobüsü kullanılamaz hale gelirken, aynı firmaya ait başka bir otobüs yolcuları alarak, gidecekleri yere ulaştırdı.

Rüşan Anıl Atar - Serkan Çetinkaya

