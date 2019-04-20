İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Adana'da yolcu otobüsü alev alev yandı

Adana'da yolcu otobüsü alev alev yandı
Adana'da yolcu otobüsü alev alev yandı

Adana’nın Pozantı ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı. Ölü ya da yaralanan olmadığı olayda yolcular, araçtan inerek canlarını kurtardı.

Olay, Adana-Ankara-Pozantı otoyolunda, Gülek Tüneli civarında meydana geldi. Sabaha karşı saat 05.30 sularında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı şehirlerarası sefer yapan yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yolcular, aşağı inerek canlarını kurtardı. Yolcu otobüsü ise yangının büyümesiyle adeta alev topuna döndü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik polislerinin önlem aldığı otoyolda, itfaiye ekipleri alev alev yanan otobüsü söndürdü. Yolcu otobüsü kullanılamaz hale gelirken, aynı firmaya ait başka bir otobüs yolcuları alarak, gidecekleri yere ulaştırdı.  

Rüşan Anıl Atar - Serkan Çetinkaya
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.