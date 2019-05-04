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Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü 23 yaralı

Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü 23 yaralı
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü 23 yaralı

Adana’da virajı alamayan bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada 23 kişi yaralanırken 2 kişide hayatını kaybetti.

Kaza, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun Adana istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 BB 553 plakalı yolcu otobüsü sürücüsü Muhammed Avcılar otoyolunun Dr. Sadık Ahmet Bulvarı çıkışında direksiyon hakimiyetini yitirdi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otobüs refüje devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen itfaiye cankur ekipleri otobüs içerisinde sıkışan yaralıları kurtararak ambulansa bindirdi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazada 23 kişi yaralanırken 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 
Kaza yerinde çalışmalar devam ediyor. 

 

Süleyman Cenk İdaye

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