Adana'daki 38 yaralı depremzede ve 31 refakatçi TSK'ya ait uçakla İstanbul'a getirildi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altından yaralı olarak kurtarılan depremzedelerin çeşitli illere tahliyeleri hız kesmeden devam ediyor. Adana'da enkaz altından yaralı olarak kurtarılan 38 depremzede ve 31 refakatçi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri nakliye uçağı ile saat 02.30 sıralarında İstanbul'a getirildi. 112 ekipleri yaralılar gelmeden önce Atatürk Havalimanı'nda bekledi. Yaralıları uçaktan alan sağlık ekipleri tedavi için çeşitli hastanelere kaldırdı.

TSK hız kesmeden yaralıları tahliye ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri bir yandan arama kurtarma çalışmalarına devam ederken bir yandan da tahliye işlemlerini aralıksız devam ettiriyor. Adana'daki enkaz altından yaralı olarak kurtarılan 38 yaralı depremzede ve 31 refakatçi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla Atatürk Havalimanı'na getirildi. Yaralılar burada hazırda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Askerler yaralıların uçaktan indirilip ambulansa bindirilmesi anında sağlık ekiplerine yardım etti.

İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan

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