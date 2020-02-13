İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'daki fabrika yangını 18 saattir devam ediyor

Adana'daki fabrika yangını 18 saattir devam ediyor
Adana'daki fabrika yangını 18 saattir devam ediyor

Adana’da pamuk yağı imalatı yapan fabrikada çıkan yangın 18 saattir devam ediyor. İtfaiye ekipleri tekrardan büyüyen yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Adana’daki fabrika yangını 18 saattir devam ediyor - Tıkla İzle

Yangın, saat 03.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde bulunan pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın deposunda bulunan pamuk balyalarının bulunduğu bölümde yangın çıktığını gören işçiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını müdahale etmeye başladı.

18 saattir itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor

Gece saatlerinden itibaren soğut çalışmalarını devam ederken yangın tekrardan başladı. İtfaiye ekipleri büyüyen yangını tekrardan kontrol altına almaya çalışıyor.

Süleyman Cenk İdaye

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.