Adana'daki kavgada çeşitli yerlerinden bıçaklanan adamın durumu ağır

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olan G.A ile E.F arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. E.F. kavga sırasında G.A'yı defalarca bıçaklayıp olay yerinden geçti. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri G.A.'yı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. G.A'nın durumunu ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Süleyman Cenk İdaye