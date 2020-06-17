Adana'daki ‘Lojistik Aktarma Merkezi' kargoların teslim sürelerini kısaltacak

Korona virüs ile mücadele kapsamında ülkemizde vatandaşlar devletin ‘Evde kal' çağrısına büyük oranda uydu. Bu sürede ise vatandaşlar ihtiyaçlarını internetteki alışveriş sitelerinden karşıladı. İstanbul merkezli Türkiye'nin en büyük elektronik ticaret sitelerinden birinin lojistik aktarma merkezide Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) üyelerinden birisi tarafından Yüreğir ilçesine inşa edildi. 2019 yılının Kasım ayında ilk kazma vurulan tesis 2020 yılının Mayıs ayında faaliyete geçti.

Şuan yüzde 30 kapasiteyle çalışan lojistik tesis, pandemi sürecinden sonra tam kapasiteyle çalışmaya başladığında 150 kişiye istihdam sağlayacak. İstanbul'dan gelen ürünler Adana'daki aktarma merkezinden Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Hatay, Mersin ve Osmaniye olmak üzere toplam 7 ile gönderilebilecek.

10 dönümlük arazide 6 bin 500 metrekare kapalı alan üzerine kurulan tesis, kargo sürelerini ve olası hataları minimuma indirip kentin ekonomisine katkı sağlayacak.

“Adana'ya büyük katkı”

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisin kent ekonomisine katkı sunacağını belirtti. Karslıoğlu, “Korona virüsten dolayı pandemi süreci yaşadık. Pandemi sürecinde insanlar internetten alışverişe yöneldi. İnsanların daha kolay, sorunsuz ve ucuza buralardan ürün aldıklarını gördük. Bizlerde inşaatçılar olarak neler yapabiliriz diye düşünürken uluslararası bir firmaya Adana'da depo yapıldı. Adanamıza güzel bir proje kazandırmış olduk. Burada 150 personel çalışacak ve ticaret anlamında Adana'mıza büyük katkısı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Ucuz ve hızlı ürün tedariki”

Tesis sayesinde ürünlerin ulaşım sürelerinin daha da kısalacağını aktaran Mustafa Karslıoğlu, “2019 yılının Kasım ayında başlayan inşaatımız 6 aylık bir sürede tamamlandı. Adana'nın stratejik konumu sayesinde çevresindeki illere hizmet verecek. Bu hem Adana'nın hem de diğer illerin daha ucuza ve hızlıca ürün almasını sağlayacak. 150 personelin çalışması ortalama bin kişinin geçim kaynağı demektir. Mutluyuz” dedi.

Depoyu inşa eden firmanın ortağı Barış Yıldırım ise pandemi sürecinde inşaatın biraz aksadığını ancak yine de 6 ayda tamamladıklarını belirterek, “Burada artık operasyona başladık. Kargo aktarma tesisi olarak Türkiye'nin en büyük elektronik ticaret platformuna hizmet vermekteyiz. İstanbul'dan gelen ürünlerin 7 ile dağıtılmasıyla operasyonumuz gerçekleşiyor. Burada müşteri memnuniyetini yükseltip geri dönüşleri ve hataları minimuma indirmek için çabalıyoruz. Tüm operasyon ve teknolojik altyapıları tamamladık” şeklinde konuştu.

“Önceliğimiz hızlı ve sorunsuz teslimat”

Aynı anda 28 tırdan gelen ürünleri depoya alabilecek kapasiteleri olduğunu vurgulayan Yıldırım, “28 araçlık tır rampası sayımız var. Aynı anda 28 araçtan ürün indirebiliriz. Şuan pandemi nedeniyle tek vardiya çalışıyoruz ama süreç bittikten sonra 3 vardiya halinde 150 personel ile çalışacağız. Mersin'in Anamur ilçesinden Kilis'e kadar yaklaşık 10 milyon vatandaşa hizmet vereceğiz. Kargo sürelerinde tabi ki değişim olacak. Birinci önceliğimiz hızlı ve sorunsuz teslimat” ifadelerini kullandı.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay