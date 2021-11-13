İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adana'daki vahşi cinayetin zanlıları tutuklandı

Adana'daki vahşi cinayetin zanlıları tutuklandı
Adana'daki vahşi cinayetin zanlıları tutuklandı

Adana’da boğazından bıçaklandıktan sonra ayağına taş bağlanıp, çuvala konulup sulama kanalına atılarak öldürülen gencin katil zanlısı baba ile ona yardım ettiği iddia edilen anne, üvey anne ve damat tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi'nde geçtiğimiz gün, sulama kanalında köprüden geçen bir kişi, çuval içinde ceset gördü. Vatandaş hemen polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler cesedin çıkartılması için sualtı polisine haber verdi. Sualtı polisi kanal içindeki çuvalda bulunan cesedi çıkardı. İlk incelemede şahsın erkek olduğu, boğazından bıçaklanıp, ayağına taş bağlanıp, suluma kanılana atılarak öldürüldüğü belirlendi.

Polis üzerinden kimlik çıkmayan şahsın ismini belirlemek için yaptığı çalışmada şahsın Ali E. isimli genç olduğunu belirledi.

İddiaya göre polis cinayeti kimin işlediğini araştırdığında genci babası Mehmet E.'nin öldürdüğünü, daha sonra da annesi Adle E., üvey annesi Rukiye A. ve damadın cesedi yok etmek için yardım ettiğini belirledi.

Polis zanlıları gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı.

İLGİLİ HABER
Adanadaki vahşi cinayetin zanlıları tutuklandı Adana’daki vahşi cinayetin zanlıları tutuklandı
İLGİLİ HABER
Vahşi cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi Vahşi cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi
İLGİLİ HABER
Vahşi cinayette katil, öğretmen baba çıktı Vahşi cinayette katil, öğretmen baba çıktı

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.