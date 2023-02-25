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Adana'dan 6 yaralı depremzede daha İstanbul'a getirildi

Adana'dan 6 yaralı depremzede daha İstanbul'a getirildi
Adana'dan 6 yaralı depremzede daha İstanbul'a getirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralanan 6 depremzede Adana'dan İstanbul'a getirildi.

 

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralı depremzedeler İstanbul'a getirilmeye devam ediyor. Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan saat 19.26 sıralarında kalkan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait ambulans tipi CASA uçağı, getirdiği 6 depremzede ile birlikte 21.25 sıralarında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Depremzedeler, sağlık ekiplerince uçaktan ambulanslara taşınarak İstanbul'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Depremzedelerin yanında gelen 6 refakatçi de yaralılar ile birlikte hastanelere götürüldü.

Mert Yıldırım
 

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