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Adana'dan askeri uçakla İstanbul'a 46 yaralı ve 19 refakatçi getirildi

Adana'dan askeri uçakla İstanbul'a 46 yaralı ve 19 refakatçi getirildi
Adana'dan askeri uçakla İstanbul'a 46 yaralı ve 19 refakatçi getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçakla Adana'dan İstanbul’a 46 yaralı ve 19 refakatçi getirildi.

Adana'dan askeri uçakla İstanbul’a 46 yaralı ve 19 refakatçi getirildi - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken, evleri yıkılan ve bölgeden çıkmak isteyen depremzedelerin tahliyesi devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla Adana'dan İstanbul'a 46 yaralı ve 19 refakatçi getirildi. Vatandaşlar burada hazırda bekleyen otobüslerle gitmek istedikleri adreslere götürüldü.

Mert Yıldırım
 

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