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Adana'dan İstanbul'a askeri uçakla 52 yaralı getirildi

Adana'dan İstanbul'a askeri uçakla 52 yaralı getirildi
Adana'dan İstanbul'a askeri uçakla 52 yaralı getirildi

Adana’dan askeri kargo uçağıyla 52 yaralı İstanbul’a getirildi.

Adana’dan İstanbul’a askeri uçakla 52 yaralı getirildi - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedelerin diğer illere tahliyeleri devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağı Adana'dan kalkarak akşam saatlerinde İstanbul'da bulunan Atatürk Havalimanı Askeri Apronu'na 52 yaralı getirdi. Yaralılar askerlerin yardımlarıyla havalimanında bekleyen ambulanslarla alınarak tedavilerinin yapılması için çevre hastanelere götürüldü.

İsmet Aktaş -Mehmet Furkan Doğan
 

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