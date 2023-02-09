Adana'dan İstanbul'a askeri uçakla 52 yaralı getirildi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedelerin diğer illere tahliyeleri devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağı Adana'dan kalkarak akşam saatlerinde İstanbul'da bulunan Atatürk Havalimanı Askeri Apronu'na 52 yaralı getirdi. Yaralılar askerlerin yardımlarıyla havalimanında bekleyen ambulanslarla alınarak tedavilerinin yapılması için çevre hastanelere götürüldü.

İsmet Aktaş -Mehmet Furkan Doğan



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