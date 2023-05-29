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Adanalı kebapçı, iyi kebabın tavsiyelerini verdi

Adanalı kebapçı, iyi kebabın tavsiyelerini verdi
Adanalı kebapçı, iyi kebabın tavsiyelerini verdi

Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz, lezzetli ve iyi bir Adana kebabın nasıl yapılmasıyla ilgili “Etin, kebap yapmaya uygun olması gerekir. Et, mutlaka doğal ortamında ve yaylalarda yetişmiş olan erkek koyunlardan elde edilmelidir” dedi.

Kentte 3 şubesiyle yaptığı kebap çeşitleriyle her gün yüzlerce kişinin uğrak yeri olan Cihangir Kebap'ın sahibi Cihangir Korkmaz, günümüzde özellikle Adana dışındaki illerde Adana kebabı diye yapılan yemeklerin tam olarak kebap olmadığını ifade etti. Adana kebabını diğer kebaplardan ayrılmasını sağlayan en önemli özelliğin kullanılan et olduğunu söyleyen Korkmaz, “En başta etin, kebap yapmaya uygun olması gerekir. Et, mutlaka doğal ortamında ve yaylalarda yetişmiş olan erkek koyunlardan elde edilmelidir. Her hayvanın etinden, özellikle dana etinden yapılan kebaplar Adana kebabı değildir” ifadelerini kullandı. Öte yandan, Cihangir Korkmaz, Adana kebabında uygun oradan kuyruk yağı olması gerektiğini, pişme süresine de dikkat edilmeli ve kömürün iyi yanarak köz halinde olması gerektiğini dile getirdi.

 

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