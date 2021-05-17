Adanalı Mehmet İkram Usta'nın 'Piton Döneri'nin ünü şehir dışına taştı

Döner ustası Mehmet İkram Taş, Piton Döneri bir kez yiyenin müdavimi olduğunu ifade ederek, "Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan müşterilerimiz sayesinde de ünümüz yayıldı. Yıllardır üzerinde çalıştığım özel bir tarifle hazırladığım dönerimin bu kadar popüler olması beni mutlu ediyor. Umarım diğer etnik lezzetlerimiz de bu kadar çok tanınır ve sevilir" dedi.

Piton Dönere patent aldığını da hatırlatan Mehmet İkram Taş, "Piton Döner, salatası ve özel ekmeği ile birlikte sunulur. Hem sunumu hem de lezzeti diğer dönerlerden oldukça değişiktir. Uygun fiyatı nedeniyle öğrencilerin en sevdiği menülerimiz arasında yer alır. Bununla birlikte İskenderun Döner çeşidimiz de çok tercih edilen patentli lezzetlerimiz arasında yer alır.”

Piton Döner için yüzde 80 göğüs eti ve yüzde 20 but eti kullanılarak sarılan tavuk etleri, Adana'ya özgü 20 çeşit baharatla marine ediliyor. Odun ateşinde pişirildikten sonrada Mehmet İkram Taş usta tarafından yapılan salata ve tek parça 2 metre uzunluğundaki ekmeğe sarılarak servis ediliyor. İsteyene chedar peynir eklenerek de servis çeşitlendirilebiliyor.