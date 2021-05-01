İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adanalı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor

Adanalı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor
Adanalı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor

Hakkari'de bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı baba ocağına getirildi.

Adanalı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor - Tıkla İzle

21 Nisan'da Hakkari bölgesinde arama faaliyetleri yapıldığı sırada PKK'lı teröristlerin füze atması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı (27) kaldırıldığı GATA'da şehit oldu. Şehit düşen Mehmet Kırmızı'nın naaşı dün askeri uçakla Adana'ya getirildi. Şehidin cenazesi öğle saatlerinde helallik için Özbilen Mahallesi'nde bulunan baba ocağına getirildi. Bu sırada şehidin annesi Aliye'nin, nişanlısı Aylanur Kabukçu'nun ve yakınlarının ağıtları yürekleri dağladı. Helallik alınmasının ardından Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze namazı için Ceyhan Abdülkadir Ağa Ulu Cami'ne götürüldü.

Neriman Çelebi
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.