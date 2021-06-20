Adanalılar İskele'de bir araya geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Adanalıları aynı çatı altında buluşturmayı hedefleyen ve kurulduğu günden bu yana ada genelinde çok sayıda üye sayısına erişen Adanalılar Dayanışma, Aktivite ve Kültür Derneği(ADAK-DER) kitle toplantılarını sürdürüyor.

Derneğin son durağı İskele oldu. Çok sayıda Adanalı'nın yaşam sürdüğü İskele'de kahvaltıda bir araya gelen ADAK-DER'in toplantısına İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da eşlik etti. ADAK-DER Başkanı Ramazan Toklu, İskele'de kendilerine ev sahipliği yapan ve her zaman desteğini üzerlerinde hissettikleri İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'na teşekkür etti.

TOKLU: “AMACIMIZ AYRIŞTIRMA OLMADAN FAALİYETLERİMİZİ SÜRDÜRMEK”

İskele'deki kahvaltılı toplantıda üyeleri ile bir araya gelen Adanalılar Dayanışma, Aktivite ve Kültür Derneği(ADAK-DER) Başkanı Ramazan Toklu, bir de konuşma yaptı. Toklu, derneğin içerisinde olan; dayanışmayı, aktiviteleri ve aynı zamanda kültürlerini barındıran bu kelimelerden yola çıktıklarını ve bugünlere geldiklerini ifade etti.

Ellerinden geldiğince yaşadıkları bu coğrafyada kültürlerini yaşatmayı hedeflediklerini ifade eden Ramazan Toklu, unutulan ve unutulmaya yüz tutmuş şeyleri de gelecek nesile aktarmak için bu derneğin kurulduğunu söyledi. Amaçlarının birlik, beraberlik ve hiçbir zaman ayrıştırma olmadan faaliyetlerini sürdürmek olduğunu da vurgulayan ADAK-DER Başkanı, kendisi başkan olduğu sürece de asla derneğe siyaseti bulaştırmayacaklarını da sözlerine ekledi.

Ramazan Toklu, kendilerine ev sahipliği yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'na da teşekkür etti.

SADIKOĞLU: “HEPİMİZ ŞANLI BAYRAĞIMIZIN ALTINDA KARDEŞÇE YAŞIYORUZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele sabahının ADAK-DER'in buluşması ile bugün bir başka güzel olduğunu ifade ederek başladığı konuşmasında, Adanalıları aynı çatı altında buluşturmayı başaran ADAK-DER'i İskele'de ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şanlı bayrağın altında kardeşçe yaşadıklarını belirten Başkan Sadıkoğlu, herkesin kendi kültürünü yaşatmaya devam ettiğini, yaşatmasının da çok önemli olduğunu söyledi.

İskele Belediyesi olarak İskele'de var olan kurum, kuruluş ve derneklerle her zaman işbirliği içerisinde olduklarının da altını çizen Başkan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak yine ADAK-DER'in de tüm faaliyetlerinde ellerinden geldiği kadar yanlarında olacaklarını vurguladı.

ADAK-DER'in İskele'deki buluşmasında UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk ile İskele Belediyesi Meclis Üyesi Sefa Kurukafa da yer aldı.