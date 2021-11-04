Adana'nın risk haritası yeniden kızardı

Adana'da korona virüs vakalarındaki artış endişeye neden oluyor. Aşılama oranı yüzde 75,5 olan kentte 16-22 Ekim tarihleri arasında korona virüs vakaları ciddi oranda artış göstererek 100 bin kişide 230,88 oldu. Adana'daki korona virüs vakalarındaki artış Sağlık Bakanlığının HES mobil uygulamasına da yansıdı. Risk haritasında kentin neredeyse tamamı yeniden 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renge boyandı. Kent genelinde maske zorunluluğuna uyulmadığı gözlenirken, semt pazarları gibi toplu alanlarda sosyal mesafe kuralına dikkat edilmemesi ise endişe oluşturuyor.





“Haritanın masmavi olmasını temenni ediyorum”

HES mobil programı üzerindeki risk haritasını gören Barış Boğa isimli vatandaş, “Hepimiz bu hastalığın biran önce bitmesini istiyoruz. İnsanlar maske kuralına riayet etmiyor. Hepimiz maske takıldığında nasıl vakaların azaldığını gördük. Biz bunu tekrardan başarabiliriz. Bütün vatandaşlara aşı olmasını ve maske takmasını rica ediyorum. Yaz mevsiminde insanlar kuralları hafifletti ve maske takmadılar. İnşallah hep birlikte bu durumu aşacağız. Haritanın masmavi olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“Bizim haritamız maviydi”

Emre Kanan isimli vatandaş, “Herkesin maske takmasını tavsiye ederim. Neredeyse hiç kimsede maske yok. Tedbirler ve yasaklar azalıyor. Bizim haritamız maviydi ama şu anda kırmızı oldu. Bende dışarı çıkarken korkuyorum, evde hastalığı bulaştırabileceğim ailem var” ifadelerini kullandı.



Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay

