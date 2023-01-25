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Adanaspor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Adanaspor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Adanaspor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, sahasında oynayacağı Bodrumspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Bugün yapılan antrenmanına, Adanaspor’un bir zamanlar alt yapısında oynayan şuan yürüme engelli olan genç de katıldı.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Adanaspor, pazar günü Bodrumspor'u konuk edecek. Çatalan Tesisleri'ndeki antrenman Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde başladı. Topla ısınma hareketleriyle ile başlayan antrenman, pas çalışması ile devam etti, taktik çalışmasıyla da son buldu. 12 yaşındayken Adanaspor altyapısında oynayan Zülfücan Peynirci, evinin balkonundan aşağı düşmesi sonucunda tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Şuan 22 yaşında olan Zülfücan ailesiyle birlikte, Adanaspor'un antrenmanına katıldı. Antrenman sonunda Zülfücan, futbolcularla ve teknik adam Kılıç ile sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Süleyman Cenk İdaye

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