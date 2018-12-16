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Adanaspor Eskişehir'i 2-0'la geçti

Adanaspor Eskişehir'i 2-0'la geçti
Adanaspor Eskişehir'i 2-0'la geçti

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Adanaspor evinde konuk ettiği Eskişehirspor’u Bumba ve Feczesin’in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Adanaspor evinde konuk ettiği Eskişehirspor'u Bumba ve Feczesin'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR 

7. dakika Adanaspor'da Eren'in ortasında kaleci Ekrem'den dönen topu tamamlayan Bumba, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu.1-0
18. dakika Adanaspor'da Veli'nin orta sahadan aşırtma vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.
25. dakika Eskişehirsporlu Fıratcan çalımlarla ceza alanına girdi çaprazdan sert şutunda top üstten auta çıktı.
40. dakika gelişen atakta Eren'in şutunda kaleciden dönen topu Feczesin plaseyle topu ağlarla buluştu.2-0
54. dakika Eskişehirspor'da Mevlüt'ün uzaktan sert şutunda kaleci İrfancan'ın çeldi. Direğe çarpan top dışarıya çıktı.
57. dakika Eskişehirspor'da Cemali sol kanattan ortasında Mevlüt'ün yakın mesafeden kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
63. dakika Adanaspor'da Eren'in ortasında Andaç'ın zor durumda yaptığı kafa vuruşunda top, üstten az farkla auta çıktı. 

Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Hakan Ceylan, Mehmet Yıldırım, Sezgin Çınar
Adanaspor: İrfan, Veli, Ahmet (Andaç dk.35) , Feczesin, Bilal, Onur, Digao (Berkan dk.85 ?), Bumba, Renan, Özkan, Eren (Gökhan dk.67)
Yedekler: Goran, Enes, Berkan, Kone, Doğanay
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Eskişehirspor: Ekrem, Semih, Tolga (Metehan dk.75), Alperen, Bedirhan (Kaan dk.88 ?), Furgan (Talha dk.61), Mehmet, Mevlüt, İbrahim, Cemali, Fıratcan
Yedekler: Ebrar, Furkan, Utku, İsmail
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Bumba (dk.7) Feczesin (dk.40) (Adanaspor)
Kırmızı kart: Renan (dk.73) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Renan, Veli, Özkan, Feczesin (Adanaspor) Cemali, Semih (Eskişehirspor)
Cemil Serezl
 

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