Adanaspor Eskişehir'i 2-0'la geçti

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Adanaspor evinde konuk ettiği Eskişehirspor'u Bumba ve Feczesin'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakika Adanaspor'da Eren'in ortasında kaleci Ekrem'den dönen topu tamamlayan Bumba, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu.1-0

18. dakika Adanaspor'da Veli'nin orta sahadan aşırtma vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.

25. dakika Eskişehirsporlu Fıratcan çalımlarla ceza alanına girdi çaprazdan sert şutunda top üstten auta çıktı.

40. dakika gelişen atakta Eren'in şutunda kaleciden dönen topu Feczesin plaseyle topu ağlarla buluştu.2-0

54. dakika Eskişehirspor'da Mevlüt'ün uzaktan sert şutunda kaleci İrfancan'ın çeldi. Direğe çarpan top dışarıya çıktı.

57. dakika Eskişehirspor'da Cemali sol kanattan ortasında Mevlüt'ün yakın mesafeden kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

63. dakika Adanaspor'da Eren'in ortasında Andaç'ın zor durumda yaptığı kafa vuruşunda top, üstten az farkla auta çıktı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Hakan Ceylan, Mehmet Yıldırım, Sezgin Çınar

Adanaspor: İrfan, Veli, Ahmet (Andaç dk.35) , Feczesin, Bilal, Onur, Digao (Berkan dk.85 ?), Bumba, Renan, Özkan, Eren (Gökhan dk.67)

Yedekler: Goran, Enes, Berkan, Kone, Doğanay

Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan

Eskişehirspor: Ekrem, Semih, Tolga (Metehan dk.75), Alperen, Bedirhan (Kaan dk.88 ?), Furgan (Talha dk.61), Mehmet, Mevlüt, İbrahim, Cemali, Fıratcan

Yedekler: Ebrar, Furkan, Utku, İsmail

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Bumba (dk.7) Feczesin (dk.40) (Adanaspor)

Kırmızı kart: Renan (dk.73) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Renan, Veli, Özkan, Feczesin (Adanaspor) Cemali, Semih (Eskişehirspor)

Cemil Serezl

