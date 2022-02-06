Adanaspor Rize deplasmanında 3 puana uzandı

Maçtan Dakikalar

23. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Yusuf, ceza sahası dışında kaleci Zafer ile çarpıştı. Bu esnada kaleye doğru yönelen meşin yuvarlağı Holmen uzaklaştırdı.

27. dakikada ceza sahası dışından Stambouli'nin ortasında Bjarnason'un vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

33. dakikada Vargas'ın pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Balotelli meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

45+1. dakikada ceza sahasının içerisinde topla buluşan Deniz'in vuruşunda kaleci Muriç'ten seken topa Pohjanpalo vuruşunu gerçekleştirdi ancak top yeniden kaleci Muriç'ten sekerek Pohjanpalo'nun önünde kaldı. İkinci kez vuruşunu gerçekleştiren Pohjanpalo'nun şutunda top kornere çıktı.

53. dakikada ceza sahasının içerisinde topla buluşan Gökhan Gönül'ün pasında topla buluşan Pohjanpalo'nun vuruşu auta çıktı.

73. dakikada gerçekleşen serbest vuruşta topun başına geçen Balotelli ceza sahasının dış sağ çaprazından gerçekleştirdiği vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0

81. dakikada Gedson Fernanendes'in pasında orta sahada topla buluşan Yusuf Sarı önündeki kademeyi geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu gerçekleştirdi ve top filelerle buluştu. 3-1

90+4. dakikada sağ kanattan Gökhan Gönül'ün pasında ceza sahasının içerisinde topla buluşan Pohjanpalo'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda gerçekleştirdiği vuruşunda kaleci Ferhat topu kornere çeldi.

90+7. dakikada sol kanattan gelişen Adana Demirspor atağında, Akintola'nın ceza sahasına gönderdiği pasında Vjarnason'un vuruşunda top filelerle buluştu ancak VAR'ın uyarısı sonucu pozisyonun tekrarını izleyen Halil Umut Meler pozisyonun öncesinde Akintola'nın Gökhan'a faul ettiği gerekçesiyle golü iptal ederek serbest vuruşun kullanılmasını istedi.

Stat: Çaykur DİDİ

Hakem: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Çaykur Rizespor: Zafer, Gökhan Gönül, Holmen, Selim Ay, Cemali, Baiano (Gedson Fernandes (dk. 71), Sabo (Kubilay Kanatsızkuş dk. 90+4 ?), Alper (Yusuf Sarı dk. 46), Boldrin, Deniz (Bolasie dk. 46), Pohjanpalo

Yedekler: Tarık, Zeki Furkan, Dokovic, Boyd, Eren Albayrak, Emir Han

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Adana Demirspor: Muriç (Ferhat dk. 80 ?), Svenson, Simon Desire, Talha Sanuç, Kaan Kanak, Gökhan İnler (Sinan Kurt dk. 80 ?), Stambouli, Yunus Akgün (Akintola dk. 46), Bjarnason, Vargas, Balotelli (Assombalonga dk. 72)

Yedekler: Semih, Assombalonga, Mustafa Kapı, Nahuel Castro, Alper Uludağ, Erhun Aksel, Khadim Rassoul

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Yusuf Sarı (dk. 82) (Çaykur Rizespor), Bjarnason (dk. 27), Bolotelli (dk. 33), Balotelli (dk. 73) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Alper Potuk, Erik Sabo, Emir Han, Yusuf, Bolasie, Gökhan Gönül (Çaykur Rizespor), Bjarnason, Talha (Adana Demirspor)

Hasan Fehmi Demir - Kubilay Ateş

