Adanaspor'un yeni teknik direktörü Kemal Kılıç oldu

Adanaspor'da Önder Karaveli ile yollarının ayrılmasından sonra Eyüp Arın, geçici olarak takımın başına geçerek boşluğu doldurmuştu. Kulüpten yapılan açıklamada, Kemal Kılıç'ın Adanaspor teknik direktörlüğüne getirildiği duyuruldu. 14 Aralık'ta Şanlıurfaspor'dan ayrılan Kemal Kılıç, 20 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi alırken, 2.10 puan ortalaması tutturdu. 66 yaşındaki tecrübeli teknik adam, dördüncü kez Adanaspor'un başına getirildi. Kılıç, daha önce 2007-2008, 2009-2010 ve 2017-2018 sezonlarında da Adanaspor'da görev almıştı.

Süleyman Cenk İdaye



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