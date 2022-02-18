Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı soruşturmasında 3 gözaltı

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı ve şoförü Mevlüt K. 15 Şubat tarihinde Zeytinburnu Cevizlibağ D-100 Karayolunda otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda, Çakıcı bacağından vurularak yaralanmıştı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda saldırının bir motosiklet ve bir otomobilden gerçekleştiği belirlendi. Soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen G. M., G.D. ve D.Y. adlı 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

Sadık Kahraman