İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adem Ljajic bu sezonki 5. golünü attı

Adem Ljajic bu sezonki 5. golünü attı
Adem Ljajic bu sezonki 5. golünü attı

Beşiktaş’ın Sırp futbolcusu Adem Ljajic, A. Konyaspor maçında kaydettiği golle bu sezonki 5. kez gol sevinci yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında A. Konyaspor ile mücadele eden Beşiktaş'a 1-0 öne geçiren golü Sırp futbolcu Adem Ljajic kaydetti. Müsabakanın 14. dakikasında sahneye çıkan Ljajic düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve bu sezonki 5. golünü attı. 

Yaz transfer döneminde takıma katılan 23 yaşındaki futbolcu; 18 Süper Lig ve 5 de UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere 23 maçta forma giydi ve 5 kez rakip fileleri havalandırdı, 6 da asist yaptı. Başarılı futbolcu bu gollerin hepsi ise ligde kaydetti.
Mücadeleye 11'de başlayan Adem Ljajic 74. dakikada yerini Shinji Kagawa'ya bıraktı.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.