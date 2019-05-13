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Adem Ljajic yine attı!

Adem Ljajic yine attı!
Adem Ljajic yine attı!

Beşiktaş’ın Boşnak yıldızı Adem Ljajic, ligin ikinci yarısında durdurulamıyor. Aytemiz Alanyaspor maçının 11. dakikasında takımını öne geçiren Ljajic, bu sezonki 9. golüne imza attı. Quaresma'ya da asist yapan Ljajic, asist sayısını da 9'a çıkardı.

Beşiktaş'ın Sırbistan Milli Takımı forması giyen Boşnak yıldızı Adem Ljajic, Alayanspor'u da boş geçmedi. Karşılaşmanın 11. dakikasında Güven Yalçın'ın savunmadan dönen şutunda topu ağlara göndermeyi başaran yıldız oyuncu, siyah-beyazlı forma altında bu sezonki 9. golüne imza attı. Quaresma'nın attığı golde de asisti yapan yıldız isim, bu sezonki asist sayısını da 9'a çıkardı. Ligin ilk yarısında bekleneni veremeyen ancak ikinci yarıda ise büyük bir çıkış yakalayan Adem Ljajic ikinci yarıda forma giydiği maçlarda 7 gol atarken 8 de asist yaptı. Alanyaspor filelerini de havalandıran Adem, bu sezon 9 gol atarken 9 da asist yaparak 18 gole direkt etki etti. 

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

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