Adenoviral Vektör tabanlı yerli Covid-19 aşısında Faz-1 aşamasına geçildi

Ankara Üniversitesi'nin TÜBİTAK'ın desteğiyle geliştirdiği Adenoviral Vektör tabanlı yerli Covid-19 aşısında Faz-1 aşamasına geçildiği açıklandı. Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan aşının geliştiricisi Prof. Dr. Hakan Akbulut, aşı çalışmasına Mart 2020'de başladıklarını ve şu an klinik aşamaya geldiklerini belirterek, aşının Türkiye'de yapılabilmesi ve bu aşamaya gelmesinin önemli bir olay olduğunu söyledi.

“Aşımızın Omicron da dahil tüm varyantlara etkili olmasını bekliyoruz”

Geliştirilen aşının tüm varyantlara karşı etkili olmasını beklediklerini dile getiren Akbulut, “Aşımızın Omicron da dahil tüm varyantlara etkili olmasını bekliyoruz. Kesin sonuçlarını klinik çalışmadan sonra söyleyebileceğiz. Tasarım itibarıyla yaklaşık 6-8 kat daha güçlü ve daha geniş kapsamlı olacak şekilde planlandı. Bir diğer özelliği de uzun süreli bağışıklık oluşturmasını bekliyoruz. 3-4 ayda bir tekrar doz yapmak yerine aşılandıktan sonra ortalama 2 yıl kadar etkili olmasını tasarladık. Bütün bunları tasarım olarak söyleyebiliyoruz, gerçek sonuçları klinik çalışmayı yaptıktan sonra hep birlikte göreceğiz” dedi.

“Faz-2'den itibaren ağızdan ve burundan uygulama başlayacak”

Aşının ağızdan ve burundan kullanılması noktasındaki bilgileri de paylaşan Akbulut, “Normalde korona virüs ağız ve burun yoluyla vücudumuza giriyor. Vücudumuzun ilk savunma sistemi burun ve ağızdır. Ağız ve burun boşluğunda bir bağışıklık oluşturulması lazım. Bunun en belirgin özelliği de burun salgılarında bulunan antikora sahip olduğunuzda virüs ağzınıza ve burnunuza yerleşemiyor. Dolayısıyla siz hastalığı almıyorsunuz. Bir diğer avantajı da siz aşılandığınız zaman virüsü başkalarına bulaştırmıyorsunuz. Mevcut aşılarda aldığınız virüsü başkalarına rahatlıkla bulaştırabiliyorsunuz. Ağızdan ve burundan uygulamada böyle bir risk yok. Gerçek anlamda pandemiyi bitirebilecek aşı, ağızdan ve burundan uygulanabilir aşılar olacak. Faz-2'den itibaren ağızdan ve burundan uygulama başlayacak” diyerek aşının dil altına damlatılarak kullanılacağını söyledi.

“Virüsün 2 yıl içerisinde geçireceği 5-6 mutasyonu önceden bilgisayar yardımıyla tahmin ettik”

Vatandaşları aşı çalışmalarına katılmaya çağıran Prof. Dr. Akbulut, virüsün 2 yıl içerişinde geçireceği mutasyonları tahmin ettiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

“Henüz Covid-19 geçirmemiş ve aşılanmamış olanlar varsa 18-59 yaş arası, özellikle Ankara'da yaşayanları bu çalışmaya katılmaya çağırıyorum. Biz aşıyı tasarlarken virüsün oluşabilecek varyantlarını hesaba katarak hücreye tutunan ve immunite bağışıklık oluşturan proteini kodlayan geni parçalara ayırdık. Bunun olabileceği mutasyonları tasarladık ve ona göre karşılı bir yapı dizayn ettik. Bu özelliği nedeniyle varyantlara karşı da etkili olmasını bekliyoruz. Virüsün 2 yıl içerisinde geçireceği 5-6 mutasyonu önceden bilgisayar yardımıyla tahmin edip ona göre tasarımını yaptık. Bu açıdan dünyada bir ilk. Benzer başka bir aşı uygulaması yok.”

Adenoviral Vektör tabanlı yerli Covid-19 aşısının Faz-1 çalışmaları Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi'nde yapılacak.



Huzeyfe Tarık Yaman - İbrahim Çakmak

