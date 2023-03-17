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Adı Haarp iddiasıyla gündeme gelen savaş gemisi Zonguldak açıklarında

Adı Haarp iddiasıyla gündeme gelen savaş gemisi Zonguldak açıklarında
Adı Haarp iddiasıyla gündeme gelen savaş gemisi Zonguldak açıklarında

ABD'ye ait USS Nitze savaş gemisi Zonguldak-Ereğli açıklarına demir attı.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremlerin ardından HAARP söylentileri yeniden gündeme gelmiş, depremlerin İstanbul Boğaz'ındaki ve Akdeniz'deki ABD gemileri tarafından yapıldığı iddia edildi edilmişti. Edinilen bilgilere göre, ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Nitze savaş gemisinin Zonguldak-Ereğli 10 mil açığında demirlediği öğrenildi.

Serhat Halit Biçer

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