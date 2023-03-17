Adı Haarp iddiasıyla gündeme gelen savaş gemisi Zonguldak açıklarında

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremlerin ardından HAARP söylentileri yeniden gündeme gelmiş, depremlerin İstanbul Boğaz'ındaki ve Akdeniz'deki ABD gemileri tarafından yapıldığı iddia edildi edilmişti. Edinilen bilgilere göre, ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Nitze savaş gemisinin Zonguldak-Ereğli 10 mil açığında demirlediği öğrenildi.

Serhat Halit Biçer

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.