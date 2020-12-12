Adil Gevrek: 'Çok önemli bir galibiyet'

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek karşılaşmanın ardından konuştu. Futbolcuları tebrik ederek sözlerine başlayan Gevrek, "Çok güzel bir oyunla, 3 golle 3 puan aldık, çok mutluyuz. Geçen hafta Başakşehir'le berabere kalmıştık ama takımımız her geçen gün üzerine ekleyerek gidiyor. İnanıyoruz ki daha da iyi olacağız. Fenerbahçe gibi bir takımla deplasmanda oynadık. Kolay değil. Çok önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Futbolcu kardeşlerimi, teknik ekibi ve herkesi tebrik ediyorum. Önümüzdeki maça bakacağız artık. Bu maç geride kaldı ama çok önemli bir galibiyet aldığımızı söylemek istiyorum" açıklamasını yaptı.

"Daha da iyi olacağız"

Yeni Malatyaspor'un ikinci golünü atan Umut Bulut hakkındaki soruyu yanıtlayarak sözlerini sürdüren Adil Gevrek, "Umut Bulut bugün müthiş mücadele etti. Bütün takımın mücadelesi çok iyiydi. Her oyuncumuz çok iyiydi. Umut Bulut, Süper Lig'de en çok sahaya çıkan oyunculardan birisi, çok iyi bir performans sergiledi. Dediğim gibi bütün takımın performansı bizi mutlu etti. Hem burada aldığımız 3 puan hem de farklı galibiyet çok önemliydi. Takımımızın da birbiriyle uyum sağlayarak oynadığını gördük. İlerisi için de umut verdi. Buradaki 3 puan çok önemli ama gelecek adına çok daha önemli bir galibiyet oldu. İnşallah daha da iyi olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan